Lübnan'ın güneydoğu sınır bölgesinde gerilim, İsrail ordusunun imza attığı yeni bir hak ihlaliyle tırmandı. İsrail güçleri, iki ülke arasında sağlanan ateşkes mutabakatına rağmen tampon bölge ilan edilen hat üzerinde sivil halka yönelik müdahalelerini sürdürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığı bilgilere göre, sınır hattında yaşanan son olayın detayları şu şekilde:

SU POMPA İSTASYONUNDA BASKIN

Sabah saatlerinde Keferşuba beldesinde devriye gezen İsrail askerleri, bölgedeki hayati sivil altyapılardan biri olan su pompa istasyonuna müdahalede bulundu. Askerler, o sırada istasyonu çalıştırmakla meşgul olan Keferşuba Belediye Meclisi Üyesi Muhammed Hasan el-Hac ile işçi Ahmed Salah Diyab'ı alıkoydu.

İsrail ordusu tarafından yakalanarak bilinmeyen bir noktaya götürülen iki Lübnan vatandaşının şu anki durumu ve nerede tutulduklarına dair henüz bir bilgiye ulaşılamadı. Yaşanan bu gözaltı hadisesine ilişkin Lübnanlı resmi makamlardan ise henüz bağlayıcı bir açıklama yapılmadı.

ATEŞKES DÖNEMİNDE "SARI HAT" BASKISI

İsrail ordusunun bu hamlesi, sahada diplomatik olarak ilan edilen sakinlik dönemine gölge düşürdü. Bölgede 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve ardından 17 Mayıs itibarıyla 45 gün daha uzatılması kararlaştırılan resmi bir ateşkes süreci bulunuyor. Ancak bu mutabakata rağmen İsrail'in Lübnan topraklarındaki ihlalleri devam ediyor.

Sünni ve Dürzi nüfusun ağırlıkta olduğu Keferşuba beldesi, stratejik konumu nedeniyle de hedef tahtasında yer alıyor. Belde, İsrail ordusunun 2 Mart'ta Lübnan genelinde başlattığı kapsamlı askeri operasyonların ardından onlarca yerleşim yerini içine alacak şekilde sınır hattında tek taraflı oluşturduğu ve "Sarı Hat" adını verdiği tampon bölgenin tam içerisinde kalıyor. Bölge halkı, tampon bölge baskısı altında günlük temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken bu tarz alıkoyma operasyonlarıyla karşı karşıya kalıyor.