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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Eskişehir LÖSEV Vakfı temsilcileri İrem Dabanlı ve Zeynep Tuncel, Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette LÖSEV Vakfı tarafından yürütülen sosyal sorumluluk faaliyetleri ile lösemi ve kanserle mücadele eden çocuklar ile ailelerine yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliği imkânları üzerine görüşüldü.

Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, nazik ziyaretleri dolayısıyla İrem Dabanlı ve Zeynep Tuncel’e teşekkür ederek, LÖSEV Vakfı’nın yürüttüğü kıymetli çalışmalarda başarılar diledi.

Ziyaret fotoğraf çekiminin ardından son buldu.