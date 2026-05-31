Deportivo La Coruna, 8 yıl aradan sonra yeniden İspanya futbolunun en üst ligi La Liga'ya dönmenin sevincini taraftarıyla birlikte yaşadı.

'Los Turcos' 8 yıl sonra La Liga'ya dönüşünü kutladı: Taraftarlar sahaya atladı - Resim : 1

Geçtiğimiz hafta Valladolid karşısında alınan galibiyetle yükselişini matematiksel olarak garantileyen Deportivo, Las Palmas maçının ardından adeta bayram yerine döndü.

TRİBÜNLERDEN SAHAYA AKIN ETTİLER

Riazor Stadı'nı dolduran 29 bin 795 taraftar, maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya indi.

Taraftarlar ellerindeki bayraklar ve meşalelerle tarihi başarıyı kutladı.

A Coruna şehri, uzun yıllar sonra gelen La Liga dönüşünü büyük bir coşkuyla karşıladı.

'Los Turcos' 8 yıl sonra La Liga'ya dönüşünü kutladı: Taraftarlar sahaya atladı - Resim : 2

8 YILLIK HASRET SONA ERDİ

Bir dönem İspanya futbolunun önemli kulüpleri arasında yer alan Deportivo La Coruna, yaşadığı zorlu yılların ardından yeniden La Liga'ya dönmeyi başardı.

'Los Turcos' 8 yıl sonra La Liga'ya dönüşünü kutladı: Taraftarlar sahaya atladı - Resim : 3

Riazor'daki görüntüler ise kulübün yeniden yükselişinin şehirde nasıl bir heyecan yarattığını gözler önüne serdi.