Deportivo La Coruna, 8 yıl aradan sonra yeniden İspanya futbolunun en üst ligi La Liga'ya dönmenin sevincini taraftarıyla birlikte yaşadı.

Geçtiğimiz hafta Valladolid karşısında alınan galibiyetle yükselişini matematiksel olarak garantileyen Deportivo, Las Palmas maçının ardından adeta bayram yerine döndü.

🥳 El pitido final traslada la fiesta de las gradas al campo



🔹 Invasión de todo el estadio, que celebra con los jugadores sobre el terreno de juego pic.twitter.com/VCbLwakm8U — Riazor.org (@riazororg) May 31, 2026

TRİBÜNLERDEN SAHAYA AKIN ETTİLER

Riazor Stadı'nı dolduran 29 bin 795 taraftar, maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya indi.

Taraftarlar ellerindeki bayraklar ve meşalelerle tarihi başarıyı kutladı.

A Coruna şehri, uzun yıllar sonra gelen La Liga dönüşünü büyük bir coşkuyla karşıladı.

8 YILLIK HASRET SONA ERDİ

Bir dönem İspanya futbolunun önemli kulüpleri arasında yer alan Deportivo La Coruna, yaşadığı zorlu yılların ardından yeniden La Liga'ya dönmeyi başardı.

Riazor'daki görüntüler ise kulübün yeniden yükselişinin şehirde nasıl bir heyecan yarattığını gözler önüne serdi.