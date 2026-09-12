Kaynak: Dış Haberler Servisi

Londra’nın ünlü lüks oteli The Dorchester, Katar yönetici ailesinden Şeyh Nasır bin Abdullah al-Thani’nin yaklaşık 458 bin sterlinlik borcunu tahsil etmek için mahkemeden şeyhin sınırlı üretim Ferrari’sini satma izni aldı.

Mayfair’deki beş yıldızlı otel, oda ücretleri, ek masraflar ve faizler nedeniyle mart ayında Şeyh Nasır bin Abdullah al-Thani’ye dava açmıştı. Al-Thani, Katar’ın yönetici ailesi Al Thani’nin bir üyesi ancak herhangi bir resmi hükümet görevinde bulunmuyor.

Daha önce babasının çoğunluk hissedarı olduğu İspanyol futbol kulübü Malaga’da başkan yardımcılığı yapmıştı.

Financial Times’ın aktardığına göre Central London County Court, temmuz ayında otelin talebini kabul etti. Mahkeme belgelerine göre şeyhin 198 bin 180,33 sterlin oda ve masraf borcu, buna eklenen 3 bin 266,89 sterlin faiz ile birlikte 256 bin 627,86 sterlinlik başka bir tutarı ödemesine hükmedildi.

Bölge Yargıcı Michael Javaherian, ayrı bir kararla otelin şeyhe ait otomobili satmasına da izin verdi. Söz konusu araç, yarış şeritleriyle süslenmiş 2011 model Fiat 500 Abarth Tributo Ferrari. The Classic Valuer sitesine göre bu modelin ikinci el piyasa değeri ortalama 23 bin 500 sterlin civarında; satış geliri borcun ancak küçük bir kısmını karşılayabilecek.

The Dorchester’da gecelik oda fiyatları yaklaşık 1.000 sterlinden başlayıp 8.000 sterlinin üzerine çıkabiliyor. Bu rakamlar, biriken borcun birkaç aylık konaklamaya denk gelebileceğini gösteriyor. Otel bazı odalarda kesintisiz rezervasyonları en fazla 30 günle sınırlıyor.

Şeyh al-Thani duruşmaya katılmadı ve avukat da göndermedi. Mahkeme belgelerinde adresi Doha’daki Al Wajiba Sarayı olarak kaydedildi. Avukatları Financial Times’a yaptığı açıklamada, “Şeyh Al Thani bu davadan ancak yakın zamanda haberdar oldu ve kendisine usulüne uygun şekilde tebligat yapılmadı. Dorchester Oteli’nin talep ettiği miktara itiraz ediliyor ve Şeyh Al Thani kararın kaldırılması için gerekli adımları atacaktır” dedi.