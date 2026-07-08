Geleneksel sürüş tutkunlarına özel hamle: Ferrari V12 motorlu ve manuel şanzımanlı yeni modelini tanıttı

LUCE EV ELEŞTİRİLERİNİN ARDINDAN GELEN REAKSİYON

Ferrari’nin bu hamlesi, markanın tamamen elektrikli ilk modeli olan Luce'nin küresel tanıtımından yaklaşık bir ay sonra geldi. Şirket için tarihi bir dönüm noktası olan 550 bin Euro değerindeki elektrikli Luce, yenilikçi yapısına rağmen alışılmadık tasarımı ve mekanik histen uzak oluşu nedeniyle sosyal medyada olumsuz yorumlar almış ve kemik müşteri kitlesi tarafından ılımlı karşılanmıştı.