İtalyan süper spor otomobil üreticisi Ferrari, tamamen elektrikli ilk modeli "Luce"nin otomobil tutkunları arasında tartışma yaratması ve karışık tepkiler almasının ardından rotayı yeniden geleneksel çizgiye kırdı. Şirket, markanın karakteristik motor sesine, yüksek gücüne ve analog sürüş hissine sadık kalan hayranları için V12 motorlu ve manuel şanzımanlı yeni bir özel seriyi sınırlı sayıda piyasaya sunduğunu duyurdu.
Geleneksel sürüş tutkunlarına özel hamle: Ferrari V12 motorlu ve manuel şanzımanlı yeni modelini tanıttı
İtalyan otomotiv devi Ferrari, elektrikli modeli Luce’ye gelen eleştirilerin ardından geleneksel hayranları için 12Cilindri Manuale modelini piyasaya sürdü. Sınırlı sayıda üretilecek olan V12 motorlu bu özel araç, gelişmiş manuel teknolojisiyle saf sürüş deneyimi sunuyor.Abdullah Kerzi
Ferrari'nin güncel modellerinden 12Cilindri tabanlı geliştirilen "12Cilindri Manuale", modern çift kavramalı şanzımanların teknik avantajlarını korurken, sürücüye ikonik vites koluyla otantik bir deneyim sunmak üzere tasarlandı. Araçta vites geçişleri, Maranello mühendisleri tarafından geliştirilen yeni "Manuale by-wire" adı verilen özel bir elektronik altyapı sistemiyle yönetiliyor.
LUCE EV ELEŞTİRİLERİNİN ARDINDAN GELEN REAKSİYON
Ferrari’nin bu hamlesi, markanın tamamen elektrikli ilk modeli olan Luce'nin küresel tanıtımından yaklaşık bir ay sonra geldi. Şirket için tarihi bir dönüm noktası olan 550 bin Euro değerindeki elektrikli Luce, yenilikçi yapısına rağmen alışılmadık tasarımı ve mekanik histen uzak oluşu nedeniyle sosyal medyada olumsuz yorumlar almış ve kemik müşteri kitlesi tarafından ılımlı karşılanmıştı.
Gelen eleştirilerin ardından temel değerlerine yeniden odaklanan Ferrari, yeni 12Cilindri Manuale ile sürücü girdisi, mekanik hissiyat ve kontrol arasındaki bağı yeniden canlandırmayı hedefliyor. Önden motorlu bu grand tourer, 830 beygir güç üreten 6,5 litrelik atmosferik V12 motorunu üç pedallı fiziksel bir düzenle bir araya getiriyor.
SINIRLI ÜRETİM VE REKOR FİYAT ETİKETİ
Ferrari, bu çok özel serinin üretim adetlerini dünya genelinde oldukça kısıtlı tutacağını açıkladı. Yalnızca bin 499 adet üretilecek olan 12Cilindri Manuale, markanın köklü mirasına ve doğrudan fiziksel sürüş dinamiklerine değer veren en sadık Ferrari koleksiyonerlerini hedefliyor. İtalya'da başlangıç fiyatı 590 bin Euro (yaklaşık 672 bin dolar) olarak belirlenen amiral gemisi modelin ilk müşteri teslimatlarının ise önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.