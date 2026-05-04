Amazon, bulut bilişim dünyasını değiştiren Amazon Web Services (AWS) stratejisini şimdi de fiziksel ticaret ve lojistik için hayata geçiriyor. Şirket, yıllardır kendi operasyonları için kullandığı güçlü altyapıyı, zekayı ve ölçeği, boyutu ne olursa olsun tüm işletmelerin kullanımına sundu. Amazon Tedarik Zinciri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Peter Larsen, bu hamleyi "on yıllardır kanıtlanmış bir sistemin tüm dünyaya açılması" olarak tanımladı.

DEV ŞİRKETLER ŞİMDİDEN KUYRUĞA GİRDİ

Yeni hizmet; yük taşıma, depolama, dağıtım ve teslimat gibi tüm kritik süreçleri tek bir çatı altında topluyor. Amazon'un bu yeni büyüme hamlesine küresel devler de sessiz kalmadı. Paylaşılan bilgilere göre; 3M, Proctor & Gamble, American Eagle Outfitters ve Lands' End gibi dünya devleri, lojistik süreçleri için Amazon ile el sıkıştı bile.

SEKTÖREL SINIR TANIMIYOR

Daha önce sadece Amazon platformunda satış yapan üçüncü taraf satıcılara sunulan bu imkanlar, artık bağımsız tüm ticari kuruluşlar için erişilebilir olacak. Şirket; özellikle imalat, perakende, otomotiv ve sağlık sektörlerindeki tedarik zinciri karmaşasını çözmeyi hedefliyor. Bu stratejik hamle, Amazon'un sadece bir pazar yeri değil, dünyanın en büyük lojistik operatörlerinden biri olma vizyonunu perçinliyor.