Geçtiğimiz sezon Arne Slot yönetiminde Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Liverpool, bu sezon hocasından beklediği verimi alamadı. Dün alınan Bournemouth mağlubiyeti ise yönetimin sabrını taşırdı. Bu gelişmenin ardından, Xabi Alonso ismi teknik direktörlük için yeniden gündeme geldi.

Liverpool'da Arne Slot ile yolların ayrılması artık neredeyse kesin gibi görünüyor. Premier Lig devi, takımın başına eski futbolcusu Xabi Alonso'yu getirmeyi düşünüyor.

Liverpool, Premier Lig'de oynadığı son 5 maçta galibiyet alamadı ve bu sezon ligde 23 maçta sadece 36 puan topladı. İngiliz ekibinin performansı, ciddi bir düşüşte.

RESMİYET KAZANMASI UFUKTA

Real Madrid'den geçtiğimiz haftalarda ayrılan Xabi Alonso ile önümüzdeki günlerde resmi imza atılabilir.

LİVERPOOL'DA FUTBOLCULUK

2004-2009 yılları arasında Liverpool'da top koşturan Xabi Alonso, Premier Lig deviyle sayısız başarıya imza atmıştı; uzaktan attığı gollerle ve temiz ayağıyla taraftarın gönlünde kısa sürede taht kurmuştu.

İspanyol yıldız, Liverpool formasıyla 210 maça çıktı ve takımına 18 gol, 20 asistlik katkı sağladı