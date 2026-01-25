Yeniçağ Gazetesi
25 Ocak 2026 Pazar
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye ilk 10'da

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye ilk 10'da

Global Firepower'ın duyurduğu dünyanın en güçlü orduları sıralamasında Türkiye, askeri kapasitesi, savunma sanayindeki yatırımları ve operasyonel kabiliyetleriyle 9'uncu sırada yerini alarak ilk 10'daki konumunu korudu.

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye ilk 10'da - Resim: 1

Global Firepower, 2026 yılının en güçlü orduları listesini yaptı. 20 ülkelik listede dünyanın en güçlü ordusu ABD olurken, Türkiye 9. Sırada yer aldı. .

1 22
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye ilk 10'da - Resim: 2

LİSTENİN İLK SIRASINDA ABD VAR

Global Firepower sıralamasında ilk 10 ülke ise, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, Hindistan, Güney Kore, Fransa, Japonya, Birleşik Krallık, Türkiye ve İtalya'dır.

Liste, Askeri kapasite, teknoloji seviyesi, lojistik imkânlar ve personel gücü gibi çok sayıda kriter dikkate alınarak hazırlandı. Öte yandan ülkelerin savunma alanındaki konumları yeniden şekillendi.

2 22
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye ilk 10'da - Resim: 3

1. Amerika Birleşik Devletleri

3 22
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye ilk 10'da - Resim: 4

2. Rusya

4 22
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye ilk 10'da - Resim: 5

3. Çin

5 22
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye ilk 10'da - Resim: 6

4. Hindistan

6 22
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye ilk 10'da - Resim: 7

5. Güney Kore

7 22
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye ilk 10'da - Resim: 8

6. Fransa

8 22
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye ilk 10'da - Resim: 9

7. Japonya

9 22
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye ilk 10'da - Resim: 10

8. Birleşik Krallık

10 22
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye ilk 10'da - Resim: 11

9. Türkiye

11 22
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye ilk 10'da - Resim: 12

10. İtalya

12 22
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye ilk 10'da - Resim: 13

11. Brezilya

13 22
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye ilk 10'da - Resim: 14

12. Almanya

14 22
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye ilk 10'da - Resim: 15

13. Endonezya

15 22
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye ilk 10'da - Resim: 16

14. Pakistan

16 22
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye ilk 10'da - Resim: 17

15. İsrail

17 22
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye ilk 10'da - Resim: 18

16. İran

18 22
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye ilk 10'da - Resim: 19

17. Avustralya

19 22
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye ilk 10'da - Resim: 20

18. İspanya

20 22
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye ilk 10'da - Resim: 21

19. Mısır

21 22
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye ilk 10'da - Resim: 22

20. Ukrayna

22 22
Kaynak: Haber Merkezi
