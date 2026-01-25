Global Firepower, 2026 yılının en güçlü orduları listesini yaptı. 20 ülkelik listede dünyanın en güçlü ordusu ABD olurken, Türkiye 9. Sırada yer aldı. .
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye ilk 10'da
Global Firepower'ın duyurduğu dünyanın en güçlü orduları sıralamasında Türkiye, askeri kapasitesi, savunma sanayindeki yatırımları ve operasyonel kabiliyetleriyle 9'uncu sırada yerini alarak ilk 10'daki konumunu korudu.Derleyen: Baran Yalçın
LİSTENİN İLK SIRASINDA ABD VAR
Global Firepower sıralamasında ilk 10 ülke ise, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, Hindistan, Güney Kore, Fransa, Japonya, Birleşik Krallık, Türkiye ve İtalya'dır.
Liste, Askeri kapasite, teknoloji seviyesi, lojistik imkânlar ve personel gücü gibi çok sayıda kriter dikkate alınarak hazırlandı. Öte yandan ülkelerin savunma alanındaki konumları yeniden şekillendi.
1. Amerika Birleşik Devletleri
2. Rusya
3. Çin
4. Hindistan
5. Güney Kore
6. Fransa
7. Japonya
8. Birleşik Krallık
9. Türkiye
10. İtalya
11. Brezilya
12. Almanya
13. Endonezya
14. Pakistan
15. İsrail
16. İran
17. Avustralya
18. İspanya
19. Mısır
20. Ukrayna