25 Ocak 2026 Pazar
Anasayfa Kültür Sanat Survivor'da format değişikliği: Nagihan sarı takımda

Survivor'da format değişikliği: Nagihan sarı takımda

Survivor 2026'da format değişikliği. Sarı takım adaya adım attı, üçlü parkur heyecanı başladı. Yeni yarışmacıların katılımıyla oynanan ilk ödül oyununda heyecan doruğa çıktı. Üçlü takımlar halinde yapılan mücadelede kaybeden ekip ceza alırken, kazanan takım rahat bir nefes aldı.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Haberi Paylaş
Survivor'da format değişikliği: Nagihan sarı takımda - Resim: 1

Survivor’da merakla beklenen ödül oyununda kazanan takım dün akşam netlik kazandı.

Survivor'da format değişikliği: Nagihan sarı takımda - Resim: 2

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor’da yarışmacılar ödül mücadelesi için parkura çıktı.

Survivor'da format değişikliği: Nagihan sarı takımda - Resim: 3

. Peki, Survivor ödül oyununda hangi takım galip geldi, ödülü kim aldı? İşte 24 Ocak 2026 Survivor ödül oyununu kazanan ekip...

Survivor'da format değişikliği: Nagihan sarı takımda - Resim: 4

YENİ İSİMLER BELLİ OLDU

Survivor tarihinde ilk kez böyle bir gelişme yaşandı. Daha önce yarışmış isimlerin de yer aldığı Sercan, Osmancan, Barış, Doğuş, Nagihan, Nefise, Tuğçe Melis ve Büşra sarı takım adıyla adaya giriş yaptı.

Survivor'da format değişikliği: Nagihan sarı takımda - Resim: 5

Yeni yarışmacıların katılmasıyla birlikte ilk olarak ödül oyunu heyecanı yaşandı.

Survivor'da format değişikliği: Nagihan sarı takımda - Resim: 6

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ödül oyunu öncesinde Acun Ilıcalı, mücadelenin üç kişilik takımlar halinde oynanacağını duyurdu.

Survivor'da format değişikliği: Nagihan sarı takımda - Resim: 7

Kırmızı, mavi ve yeni yarışmacılardan oluşan sarı takım ilk kez parkurda yer aldı.

Survivor'da format değişikliği: Nagihan sarı takımda - Resim: 8

Acun Ilıcalı ayrıca, mağlup olan takımın köyde 500 parça çamaşır yıkama cezası alacağını açıkladı.

Survivor'da format değişikliği: Nagihan sarı takımda - Resim: 9


Ödülü kazanmak ve cezadan kaçınmak isteyen yarışmacılar zorlu parkurda kıyasıya mücadele etti.

Survivor'da format değişikliği: Nagihan sarı takımda - Resim: 10

Dün akşam ekranlara gelen karşılaşmada kaybederek cezaya kalan takım mavi takım olurken, adaya yeni katılan yarışmacılardan oluşan sarı takım ceza almaktan kurtuldu.

Kaynak: Haber Merkezi
