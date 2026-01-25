Survivor'da format değişikliği: Nagihan sarı takımda

YENİ İSİMLER BELLİ OLDU

Survivor tarihinde ilk kez böyle bir gelişme yaşandı. Daha önce yarışmış isimlerin de yer aldığı Sercan, Osmancan, Barış, Doğuş, Nagihan, Nefise, Tuğçe Melis ve Büşra sarı takım adıyla adaya giriş yaptı.