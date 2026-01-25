Survivor’da merakla beklenen ödül oyununda kazanan takım dün akşam netlik kazandı.
Survivor'da format değişikliği: Nagihan sarı takımda
Survivor 2026'da format değişikliği. Sarı takım adaya adım attı, üçlü parkur heyecanı başladı. Yeni yarışmacıların katılımıyla oynanan ilk ödül oyununda heyecan doruğa çıktı. Üçlü takımlar halinde yapılan mücadelede kaybeden ekip ceza alırken, kazanan takım rahat bir nefes aldı.Derleyen: Gül Devrim Koyun
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor’da yarışmacılar ödül mücadelesi için parkura çıktı.
. Peki, Survivor ödül oyununda hangi takım galip geldi, ödülü kim aldı? İşte 24 Ocak 2026 Survivor ödül oyununu kazanan ekip...
YENİ İSİMLER BELLİ OLDU
Survivor tarihinde ilk kez böyle bir gelişme yaşandı. Daha önce yarışmış isimlerin de yer aldığı Sercan, Osmancan, Barış, Doğuş, Nagihan, Nefise, Tuğçe Melis ve Büşra sarı takım adıyla adaya giriş yaptı.
Yeni yarışmacıların katılmasıyla birlikte ilk olarak ödül oyunu heyecanı yaşandı.
SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ödül oyunu öncesinde Acun Ilıcalı, mücadelenin üç kişilik takımlar halinde oynanacağını duyurdu.
Kırmızı, mavi ve yeni yarışmacılardan oluşan sarı takım ilk kez parkurda yer aldı.
Acun Ilıcalı ayrıca, mağlup olan takımın köyde 500 parça çamaşır yıkama cezası alacağını açıkladı.
Ödülü kazanmak ve cezadan kaçınmak isteyen yarışmacılar zorlu parkurda kıyasıya mücadele etti.
Dün akşam ekranlara gelen karşılaşmada kaybederek cezaya kalan takım mavi takım olurken, adaya yeni katılan yarışmacılardan oluşan sarı takım ceza almaktan kurtuldu.