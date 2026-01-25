Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün büyük bir törenle Aydın Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptı. Açılışta Sağlık Bakanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve CHP'den AKP'ye geçen Özlem Çerçioğlu da yerini aldı.

Bu görkemli açılışın arka planında ise büyük bir başarısızlık öyküsü var.

Aydın Şehir Hastanesi yapım ihalesi 18 Kasım 2020 tarihinde yapıldı. Pazarlık usulü yapılan ihaleyi 976 milyon 424 bin liraya büyük ihaleleri alan şirketlerden Kolin ve Zey Yapı ortaklığı aldı.

Hastanenin yapımının bitiş tarihi ise ihale dokümanına göre 2 Aralık 2022 tarihiydi.

Ancak hastanenin yapımı bir türlü belirtilen tarihte bitirilemedi. Hastane belirtilen tarihten 3 yıl sonra açıldı. Bu süre zarfında Aydın'daki medya ve Aydın milletvekilleri konuyu sık sık gündeme getirmişti.