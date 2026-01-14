İspanya Süper Kupası'nda oynanan "Barcelona - Real Madrid" karşılaşmasını, Flick'in öğrencileri 3-2 kazanmıştı; bu sonuçla Katalan ekibi kupayı müzesine götürmüştü. Karşılaşmanın ardından Real Madrid yönetimi, Xabi Alonso ile yollarını ayırma kararı almıştı.

Barcelona'nın Teknik Direktörü Hansi Flick, Xabi Alonso hakkında sorulan soruya cevap verdi.

İşte Hansi Flick'in Xabi Alonso ile ilgili cevabı:

Hansi Flick: “Xabi Alonso ile Almanya’yı çalıştırırken tanışmıştım. İyi bir ilişkimiz var. Kendisine başarılar diliyorum. Geleceği parlak harika bir teknik direktör.”