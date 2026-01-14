İspanya Süper Kupası'nda oynanan "Barcelona - Real Madrid" karşılaşmasını, Flick'in öğrencileri 3-2 kazanmıştı; bu sonuçla Katalan ekibi kupayı müzesine götürmüştü. Karşılaşmanın ardından Real Madrid yönetimi, Xabi Alonso ile yollarını ayırma kararı almıştı.

Hansi Flick’ten Xabi Alonso hakkında açıklama geldi - Resim : 1

Barcelona'nın Teknik Direktörü Hansi Flick, Xabi Alonso hakkında sorulan soruya cevap verdi.

İşte Hansi Flick'in Xabi Alonso ile ilgili cevabı:

Hansi Flick: “Xabi Alonso ile Almanya’yı çalıştırırken tanışmıştım. İyi bir ilişkimiz var. Kendisine başarılar diliyorum. Geleceği parlak harika bir teknik direktör.”

