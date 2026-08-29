Premier Lig'in ikinci haftasında Liverpool, Nottingham ForestAnfield'da konuk etti.

Andoni Iraola yönetiminde sahasındaki ilk maçına çıkan Kırmızılar, rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

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LIVERPOOL İKİ KEZ GERİ DÜŞTÜĞÜ MAÇTA BERABERLİĞİ KURTARDI

Nottingham Forest, ilk yarıda Dan Ndoye'nin golüyle öne geçti ve devre arasına 1-0 üstün girdi. Liverpool, 60. dakikada Alexander Isak'ın golüyle skoru eşitledi.

Konuk ekip, Morgan Gibbs-White'ın penaltı golüyle bir kez daha öne geçerken Liverpool'un cevabı 82. dakikada geldi. Yeni transfer Munoz, kulüp formasıyla ilk golünü kaydederek skoru 2-2'ye taşıdı.

Liverpool Iraola ile Anfield'daki ilk maçında Nottingham Forest'a diş geçiremedi - Resim : 2

Kalan bölümde galibiyet golünü bulamayan Liverpool, Iraola yönetiminde Anfield'daki ilk maçında 1 puanla yetindi.

İLK İKİ HAFTADA AYNI SONUÇ

İlk hafta Newcastle United deplasmanından da 2-2'lik beraberlikle ayrılan Liverpool puanını 2'ye çıkardı.