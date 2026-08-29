Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Atletico Madrid'de Julian Alvarez gerilimi belirsizliğini korumaya devam ederken Barceıona'nın ardından Arsenal de Arjantinli yıldızı transfer etmek için devreye girmişti. Ancak Alvarez'in Arsenal'in ilgisini rete yanıtı verdiği ortaya çıktı.

ALVAREZ ARTETA'YA ARSENAL'E GELMEK İSTEMEDİĞİNİ İLETTİ

Transfer haberleriyle ünlü gazeteci David Ornstein, Liverpool-Nottingham Forest maçı öncesi TNT Sports'a Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın Julian Alvarez ile potansiyel transfer durumunu görüştüğü ancak Arjantinli yıldızın İspanyol teknik adama Arsenal'e gelmek istemediğini ilettiğini bildirdi.

Ayrıca Atletico Madrid'in yıldız oyuncularının Barcelona'ya transfer olma şansının yüzde 0 olduğunu belirten açıklama yapmıştı. Alvarez ile ilgili nasıl bir karar alınacağı merak konusu oldu.