Kaynak: İHA

Litvanya’da Başbakan Inga Ruginiene, göreve gelmesinden 10 ay sonra kabinesiyle birlikte istifa ettiğini açıkladı.

Rugininene, istifayı "normal bir siyasi sürecin" parçası olarak tanımlayarak yerine gelmesi beklenen Sosyal Demokratların lideri Mindaugas Sinkevicius’un geçen yıl görevi devralmasının beklendiğini ancak "bu adımın sadece ertelendiğini" ifade etti.

Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, hükümetin istifasını da kabul etti. Nauseda’nın başbakanlık görevi için parlamentoya bir aday önermek üzere 15 günlük süresi başladı. Bakanlar, anayasaya uygun olarak geçici olarak görevde kalacak. Yeni başbakan ve hükümet seçilene kadar Ruginiene, geçici hükümeti yönetecek.

Ruginiene’nin yerine geçmesi beklenen 45 yaşındaki Sinkevicius, cumhurbaşkanı tarafından aday gösterildikten ve adaylığı parlamento tarafından onaylandıktan sonra kabinesini yapacak. Kabine daha sonra parlamentoda bir oylama sürecinden geçmiş olacak.

Haziran ortasında Sosyal Demokratlar, koalisyon ortaklarından Nemunas Şafağı Partisi ile işbirliğini sonlandırmıştı. Sosyal Demokratlar, Nemunas Şafağı Partisi yerine Litvanya Demokratik Birliği’ni hükümete dahil etmişlerdi. Yeni hükümetin oluşturulmasının ardından Ruginiene’nin ise planlanan bir dizi bakanlık değişikliği kapsamında eski görevi olan Sosyal İşler Bakanlığı’na geri dönmesi bekleniyor.