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Kaynak: DHA

Denizli'nin Buldan ilçesinde 3 lise öğrencisinin bir ortaokul öğrencisine uyguladığı akran zorbalığı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün Buldan ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre Ali Tunaboylu METEM ile Ali Tunaboylu Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 3 kız öğrenci, içlerinden biri hakkında dedikodu yaptığını öne sürdükleri Dörteylül Fehmi Mehmet Şükrüye Ortaokulu öğrencisi bir kız çocuğuna şiddet uyguladı.

ŞİDDETİ ARKADAŞLARINA KAYDETTİRDİLER

3 lise öğrencisi, ortaokul öğrencisine uyguladıkları akran zorbalığını arkadaşlarına cep telefonuyla kaydettirdi.

Görüntülerde lise öğrencilerinin genç kızın önce çeşmenin altında saçlarını ıslattıkları görüldü.

Ardından öğrenciyi yerde sürükleyen kızların, yüzüne ve başına vurarak darbettikleri görüntülere yansıdı.

AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından ortaokul öğrencisinin yakınları polise giderek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken 3 lise öğrencisi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İFADELERİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltına alınan 3 kız öğrenci emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.