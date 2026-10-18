Kaynak: AA

Kariyerini MLS ekibi Inter Miami'de sürdüren Lionel Messi'nin yeni keşfedilen bir bitkiye verildi.

Botanik alanında bilimsel makaleler yayımlanan Phytotaxa dergisinin ekim ayında yer alan akademik çalışmada, Peru'nun orta ve güney kesimindeki And Dağları'nda keşfedilen bir bitkiye, Messi'ye ithafen "Salvia messii" adının verildiği belirtildi.

Bitkinin açık mavi ve beyaz renkli çiçeklerinin Arjantin Milli Takımı formasını anımsattığı ifade edildi.

Nane ve adaçayı familyasına ait söz konusu bitkinin yaklaşık 1,5 metre yüksekliğe kadar büyüyebileceği kaydedildi. Deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte, dağlık bölgelerdeki kayalık ve kurak yamaçlarda yetişen bitkinin, sınırlı bir coğrafyada bulunması nedeniyle neslinin tükenmekte olduğu da aktarıldı.