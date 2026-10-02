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Lionel Messi, İspanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden CD Eldense’yi satın aldı. Kulübün duyurusunda, Messi’nin yönetimi devralmasıyla birlikte takım açısından yeni bir sürecin başladığı belirtildi.

1921 yılında kurulan CD Eldense, İspanya 2. Futbol Ligi’nde geride kalan bölümde topladığı 5 puanla 19. sırada yer alıyor.

Messi, nisan ayında İspanya 5. Futbol Ligi ekiplerinden UE Cornella’nın da sahibi olmuştu. Arjantinli futbolcu ayrıca 2023’te Inter Miami ile yaptığı özel anlaşma kapsamında kulübün hissedarları arasında bulunuyor.