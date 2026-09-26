Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, İngiliz basınından The Guardian'a verdiği röportajda kariyeri, futbola bakışı, Ballon d'Or hedefi ve Lionel Messi ile Dünya Kupası finalinin ardından yaşadığı konuşma hakkında açıklamalarda bulundu.

Henüz 19 yaşında olmasına rağmen İspanya ile Avrupa ve Dünya şampiyonlukları yaşayan Yamal, 2026 Dünya Kupası finalinin ardından Messi'ye söylediklerini de açıkladı.

MESSI'YE NE SÖYLEDİĞİNİ AÇIKLADI

Messi ile karşılaşmasının kendisi için taşıdığı anlamı anlatan Yamal, şu ifadeleri kullandı:

"Futbola verdiği her şey için ona teşekkür ettim. Fotoğrafta iyi görünmek için bir şeyler yapan biri değilim, bu içimden geldi."

'PARA İÇİN OYNAMIYORUM'

Futbola yaklaşımını da anlatan Barcelona'nın yıldızı, "Para için oynamıyorum, sevdiğim için oynuyorum. Gol veya asist konusunda takıntılı olan oyuncular oyundan keyif almıyor. Ben eğlenmek, çalım atmak, tek veya iki dokunuşla oynamak, gol atamayan bir takım arkadaşımın gol atmasını sağlamak için oynuyorum." diye konuştu.

'AİLEM KAYBETMENİN NE OLDUĞUNU BİLMİYOR'

EURO 2024'ü 16, Dünya Kupası'nı ise 18 yaşında kazandığını hatırlatan Yamal, "Ailem çok mutluydu! Sorun şu ki kaybetmenin ne olduğunu bilmiyorlar. Avrupa Şampiyonası'na gidiyorum ve kazanıyorum. Dünya Kupası'na gidiyorum ve onu da kazanıyorum. Kolay görünüyor. 'Kazanamadığım zaman berbat olduğumu düşünecekler' diye düşündüm." ifadelerini kullandı.

BALLON D'OR İÇİN İDDİALI SÖZLER

19 yaşında Ballon d'Or'u kazanması halinde ödül tarihinin en genç kazananı olabilecek Yamal bu ihtimal hakkında şöyle konuştu:

"Sadece bu yıl kazanabilecek seviyede değilim, bir süredir bu seviyedeyim. Herkes bunu biliyor, fark yaratan bir oyuncu olduğumu biliyorlar. İnsanların, 'Lamine 19 yaşında ve bir gün zaten kazanacak, bu yüzden şimdi başkasına verelim' diye düşüneceğini düşünüyorum. Benim sadece kazanmam, kazanmam ve kazanmam gerekiyor."