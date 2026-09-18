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ABD’nin Massachusetts eyaletinde üç çocuğunun ölümünden yargılanan Lindsay Clancy’nin davasında ortak karara varılmasını engelleyen tek jüri üyesi Michael P. Desronvil sessizliğini bozdu.

Eski bir ebe olan 36 yaşındaki Clancy, 24 Ocak 2023’te Duxbury’deki evlerinde 5 yaşındaki Cora, 3 yaşındaki Dawson ve 8 aylık Callan’ı boğarak öldürdüğünü kabul etmişti.

Clancy’nin savunması, olay sırasında şiddetli doğum sonrası depresyon yaşadığını ve cezai olarak sorumlu tutulamayacağını ileri sürmüştü.

JÜRİ 11’E 1 KİLİTLENDİ

Davada karar çıkabilmesi için jürinin oy birliğine ulaşması gerekiyordu. Ancak Michael P. Desronvil, Clancy’nin suçlu olduğu yönündeki görüşünü değiştirmedi.

40 saati aşan müzakerelerin sonunda jüri 11’e 1 bölündü. Ortak karara varılamaması üzerine Yargıç William Sullivan, 3 Eylül’de davanın hükümsüz kalmasına karar verdi.

TEK MUHALİF JÜRİ ÜYESİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

48 yaşındaki Desronvil, NewsNation’a yaptığı açıklamada müzakereler sırasında görüşünden vazgeçmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Hangi konuda olursa olsun hiçbir şüphem yoktu. Müzakereler sırasında farklı olası teorileri açıklamaya çalıştıkça, sanki mevcut delillere dayanarak şüphelerim varmış gibi sürekli sözüm kesildi.”

Desronvil, Clancy’nin eylemlerinin farkında olduğuna kanaat getirdiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tüm fiziki delillere, kilit tanıklara ve iddia makamının sunduklarına dayanarak; Clancy'nin ne yaptığını ve ne planladığını tam olarak bildiğine dair yeterince kanıt olduğunu düşündüm.”

JÜRİ BAŞKANININ AÇIKLAMASINA İTİRAZ ETTİ

Desronvil ayrıca jüri başkanı Roni Carlson’ın karar sonrasında NBC Boston’a yaptığı açıklamaya da karşı çıktı. Carlson, muhalif jüri üyesinin “makul bir şüphesi olduğunu kabul ettiği” yönünde açıklamada bulunmuştu. Desronvil ise bu değerlendirmeyi reddetti.

YENİDEN YARGILANIP YARGILANMAYACAĞI BELİRSİZ

Plymouth Bölgesi’ndeki savcılar şimdi Clancy hakkında yeniden yargılama talep edilip edilmeyeceğini değerlendiriyor.

Clancy’nin 29 Eylül’de yeniden hakim karşısına çıkması bekleniyor.