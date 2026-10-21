Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Spor Servisi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında Fransa temsilcisi Lille, sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak. İlk iki karşılaşmasında Sporting’e 3-1, Barcelona’ya ise 4-1 mağlup olan sarı-kırmızılı takım, Fransa deplasmanından üç puanla dönmeyi hedefliyor.

LILLE-GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele Pierre Mauroy Stadyumunda oynanacak.

LILLE-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 21 Ekim Çarşamba günü (Bugün) saat 19.45'te.

LILLE-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Şampiyonlar Ligi karşılaşması TRT 1 ekranlarında yayımlanacak.

LILLE-GALATASARAY MAÇI KİM YÖNETECEK?

Mücadele Sloven hakem Rade Obrenovic düdük çalacak.

LILLE MUHTEMEL11'İ

Berke, Goffi, Alexsandro, Ngoy, Perraud, Andre, Mukau, Bakwa, Haraldsson, Bentaleb, Giroud

GALATASARAY MUHTEMEL11'İ

Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Barış, Osimhen

AVRUPA'DA 343. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 342 karşılaşmada 121 galibiyet ve 131 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılı ekibin 90 mücadelesi beraberlikle sonuçlandı. Rakip ağlara 470 gol gönderen Aslan, kalesinde ise 525 gole engel olamadı.