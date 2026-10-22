Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Hatay / Halit İri / Yeniçağ



Likya Yolu’nun Kaş-Demre etabında yürüyüş yaptığı sırada kaybolan 33 yaşındaki Friederike Elisabeth Newrzella için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yabancı turistten haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri bölgede geniş çaplı operasyon düğmesine bastı.

JANDARMA, AFAD VE AKUT DEVREDE

1,66 metre boyunda ve 1993 doğumlu olduğu öğrenilen Friederike Elisabeth Newrzella’nın izine rastlayamayan yakınları, durumu yetkililere bildirmelerinin yanı sıra sosyal medya üzerinden de yardım çağnılarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ve AFAD ekiplerine, AKUT Kaş-Kalkan ekibi de katıldı. Ekipler, kayıp turisti bulmak amacıyla sarp ve zorlu arazide operasyon planlaması doğrultusunda tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

LİKYA YOLU’NUN ZORLU ETAPLARINDA ARAMA SÜRÜYOR

Fethiye’den başlayıp Antalya’ya kadar uzanan 760 kilometrelik tarihi Likya Yolu, manzarası kadar dik yamaçları, taşlık zeminleri ve sarp geçişleriyle de dikkat çekiyor. Kaş ile Demre arasındaki zorlu parkurda kaybolan turist için çalışmalar aralıksız devam ederken, yetkililer bölgede yürüyüş yapan gruplardan ve vatandaşlardan şüpheli bir durum veya bilgi durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşmalarını istedi.