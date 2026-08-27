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Kaynak: AA

Libya Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Nemruş ile AFRICOM Özel Kuvvetler Komutanı Tudor’un Trablus’ta Genelkurmay Başkanlığı karargahında bir araya geldiği aktarıldı.

Görüşmede, Libya özel kuvvetlerinin muharebe ve saha yeteneklerinin geliştirilmesi ile terörle mücadele kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik eğitim programlarının ele alındığı ifade edildi.

Libya güçlerinin Flintlock 2027 Tatbikatına katılımına ilişkin hazırlıkların da masaya yatırıldığı aktarılan görüşmede, Libya askeri kurumlarının birleştirilmesi sürecini desteklemenin önemine parmak basıldı.

Libya’da Ulusal Birlik Hükümetine bağlı Trablus merkezli ordu ile ülkenin doğusunda Halife Hafter’e bağlı silahlı gruplar olmak üzere iki farklı askeri yapı yer alıyor.