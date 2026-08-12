Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Dibeybe, petrol ve sanayi tesislerine yönelik İHA saldırılarının Libya'nın güvenliğiyle ekonomisini doğrudan tehdit ettiğini bildirdi.

Libya Başbakanı Dibeybe: "Petrol tesislerine saldırılar karşılıksız kalmayacak" - Resim : 1

Dibeybe, saldırıların kimler tarafından gerçekleştirildiğinin ortaya çıkarılması amacıyla inceleme başlatıldığını belirterek, faillerin belirlenip adalet önüne çıkarılacağını vurguladı.

Düşen Libya uçağıyla ilgili yeni iddia: “Şüpheli jet İsrail’e gitti”Düşen Libya uçağıyla ilgili yeni iddia: “Şüpheli jet İsrail’e gitti”Gündem

Dibeybe, "(İHA'lar ile düzenlenen saldırılar) Ciddi bir suç. Petrol tesislerine saldırılar karşılıksız kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu da Zaviye Petrol Kompleksi'nin son günlerde 5'inci kez İHA saldırısına uğradığını, son saldırıda bir yakıt tankında yangın çıktığını ve yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Zaviye ve Surman kentlerinde devam eden çatışmaları kınayarak taraflara çatışmaları derhal durdurma çağrısında bulundu.