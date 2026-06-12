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Kaynak: İHA

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesinde geri sayım sürerken, öğrenciler arasında sınav kaygısı ve heyecan seviyesi de yükseliyor. Süreci değerlendiren uzmanlar, hem sınava girecek adaylara hem de ailelerine yönelik kritik tavsiye ve uyarılarda bulundu.

Özel İmperial Hastanesi bünyesinde görev yapan Uzman Klinik Psikolog Seden Ekici, sınav dönemlerinin öğrenciler açısından akademik bir sınav olmanın ötesinde, yoğun duygusal süreçleri de beraberinde getirdiğini belirtti.

"BELİRLİ DÜZEYDEKİ KAYGI MOTİVE EDER"

Sınav dönemlerinde en sık karşılaşılan durumların başında sınav kaygısının geldiğini ifade eden Uzman Klinik Psikolog Seden Ekici, şu değerlendirmelerde bulundu:

" Kaygı çoğu zaman olumsuz bir durum gibi görülse de aslında belirli düzeyde hissedilen kaygı, kişiyi motive eden doğal bir duygudur. Sorun, kaygının öğrencinin günlük yaşamını ve performansını olumsuz etkileyecek seviyeye ulaşmasıyla ortaya çıkar. Sınav kaygısı yaşayan öğrencilerimizde dikkat dağınıklığı, odaklanmada güçlüğü, unutkanlık ,uyku problemleri ,mide bulantısı çarpıntı ve başarısızlık korkusu sıkça görülebilir.”

Özellikle öğrencilerin zihninde dönen "Ya başaramazsam?" veya "Herkes benden çok yüksek bir başarı bekliyor" şeklindeki düşünce kalıplarının üzerlerindeki baskıyı körüklediğini aktaran Ekici, bu aşamada ebeveyn tutumlarının belirleyici olduğunun altını çizdi. Çocukların sadece sınav sonucu üzerinden değerlendirilmesinin, başkalarıyla kıyaslanmasının ya da başarı baskısına maruz bırakılmasının kaygıyı tırmandırdığını belirterek, ailelerin "Elinden gelenin en iyisini yapman bizim için yeterli" mesajını vermesinin öğrencinin psikolojik direncini artıracağını ifade etti.

RUTİNLERİ KORUMAK VE DOĞRU NEFES TEKNİKLERİ KAYGIYI AZALTIYOR

Sınavların, bir bireyin başarısını tek başına ve tam anlamıyla ölçmeye yetmeyeceğini hatırlatan Seden Ekici, kaygıyı kontrol altına almak için şu teknikleri önerdi:

Doğru nefes egzersizleri ve gevşeme çalışmaları yapmak,

Zihindeki olumsuz düşünceleri olumlu iç konuşmalarla değiştirmek,

Sınava hazırlık sürecinde var olan mevcut günlük rutinleri bozmamak.

Öğrencilerin alıştıkları çalışma saatlerini, dinlenme sürelerini ve günlük aktivitelerini olduğu gibi sürdürmelerinin zihinsel dengeyi korumak adına kritik bir rol oynadığını belirten Ekici, bu alışkanlıklardan vazgeçmenin motivasyonu düşürebileceğini söyledi.

Uzman Klinik Psikolog Seden Ekici, sözlerini şöyle tamamladı:

" Sınav kaygısı öğrencinin, günlük yaşamını, ders başarısını ve sosyal ilişkilerini olumsuz etkileyecek düzeye ulaşıyorsa bir uzmandan psikolojik destek alması büyük önem taşır. Unutulmamalıdır ki sınavlar hayatın yalnızca bir parçasıdır. Çocukların ruh sağlığını koruyarak ilerlemesi, en az akademik başarı kadar önemlidir.”