Kaynak: Diğer

YENİ Parti'nin isim değişikliği ile karşı karşıya kalması gazeteciler, kamuoyu ve siyasiler tarafından eleştirilerin odağına oturdu.



Gazeteci Levent Gültekin parti ismi sansasyonuyla ilgili youtube yayınında şu ifadelere yer verdi:





“LOGO YOK, STRATEJİ YOK”

“Parti kurmuşsun, logon yok. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani bir partinin amblemi yok. Mesela olabilir bir şey mi bu? Peki niye böyle oldu?

Çünkü bir stratejileri yoktu. Yani biz bir buçuk, iki yıldır mutlak butlan konuşuyoruz. Ben Parti Meclisi’ndeki konuşmalardan biliyorum; Parti Meclisi’nde aylarca mutlak butlan konuşuyorlar. Yüzde 90’ı, ‘Yok canım, mutlak butlan çıkmaz, işimize bakalım’ havasında. Tedbir almıyorsun.

Parti kuruyorsun apar topar. Mesela, ‘Bir mutlak butlan gelirse biz ne yapacağız?’ sorusunu sormamışsın kendine.

Toplumsal tepki, toplumsal itiraz, toplumsal öfke çok büyüyünce; ‘Hadi yeni parti, hadi yeni parti kurman lazım, parti kurman lazım’ diye baskı oluşunca, hadi apar topar gitmişsin bir parti kurmuşsun.

Orada uyarılmışsın. Ben o günleri hatırlıyorum, sosyal medyada uyarılmışsın: ‘Burada bir şey var. Yani bak, bu bir isim benzerliği olur ve büyük ihtimalle bu Yargıtay’dan çıkmayabilir’ uyarısına rağmen hiçbir şey yapmamışsın.

Abi, adam parti kuramıyor ki. Adam parti kurarken logo yapamıyor ki. Amblem çizemiyor, çizdiremiyor, profesyonel bir ekiple çalışamıyor.

Basit bir hukukçudan, ‘Yeni Parti isminin sorunlarını bir araştırır mısınız?’ Bu çok basit.”









