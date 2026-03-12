UEFA’nın açıklamasına göre Galatasaray’ın Liverpool’u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada golü atan Mario Lemina ile etkili performans sergileyen Ismail Jakobs, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’ine seçildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 11'inde şu isimler yer aldı:
Kaleci: Courtois (Real Madrid)
Savunma: Stanisic (Bayern Münih), Le Normand (Atletico Madrid), Andrich (Bayer Leverkusen), Jakobs (Galatasaray)
Orta saha: Lemina (Galatasaray), Valverde (Real Madrid), Brunstad Fet (Bodo/Glimt)
Hücum: Olise (Bayern Münih), Kvaratskhelia (PSG), Alvarez (Atletico Madrid)
