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Kaynak: DHA

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi, Macaristan merkezli HT Division şirketinin ürettiği 6x6 insansız kara aracı 'KATICA'ya entegre edildi. Geliştirilen yeni platform, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen EUROSATORY 2026 fuarında tanıtıldı.

SAHA 2026 kapsamında Macaristan merkezli HT Division ile imzalanan mutabakat zaptı doğrultusunda, MKE'nin TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi, Macar şirket tarafından geliştirilen 6x6 insansız kara aracı ‘KATICA’ya entegre edildi. İş birliğinin ilk aşamasında, TOLGA sisteminde yer alan 20 milimetrelik silah sistemi araca yerleştirildi.

Yeni platformun tanıtımı, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen EUROSATORY 2026 savunma sanayii fuarında gerçekleştirildi. Bu sayede MKE'nin yerli sistemleri, Avrupa pazarında uluslararası kamuoyuna tanıtılmış oldu.

DİĞER SİSTEMLER DE ENTEGRE EDİLECEK

HT Division ile yürütülen iş birliği kapsamında, ilerleyen süreçte MKE TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi bünyesinde yer alan 12.7 milimetrelik silah kulesi, ENFAL-17 füzesi, lazer silah sistemi, akustik tespit sistemi ve sinyal kesici (jammer) gibi unsurların da insansız kara araçlarına entegrasyonu sağlanacak. Anlaşma; ortak mühendislik faaliyetlerini, sistem uyarlama çalışmalarını ve teknik personelin eğitimini de kapsıyor.

AVRUPA PAZARINA AÇILDI

2026 yılının başında Katar, Suudi Arabistan ve Mısır ile TOLGA sisteminin ortak üretimi ve ihracatına yönelik anlaşmalara imza atan MKE, Macaristan ile gerçekleştirilen bu projeyle sistemin uluslararası alandaki kullanımını Avrupa'ya da taşıdı.

TOLGA’nın katmanlı hava savunma kabiliyetlerini otonom platformların hareket yeteneğiyle birleştiren sistemin; kritik tesislerin korunmasından sınır güvenliğine, mobil birliklerin güvenliğinden insansız sistem operasyonlarına kadar geniş bir alanda kullanılması planlanıyor.