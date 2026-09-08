Kaynak: İHA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan ile bir araya geldi. İki bakan Moskova’daki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Lavrov, görüşmede OPEC+ kapsamındaki yakın koordinasyonu sürdürme konusundaki kararlılıklarını yinelediklerini söyledi. Rus bakan, "Bu, mevcut şartlarda özellikle önemli. Rusya ve Suudi Arabistan, bu ülke grubunun eş başkanları olarak üzerinde mutabık kaldıkları yaklaşımları istikrarlı şekilde sürdürecek" dedi.

Sergey Lavrov, görüşmeler sırasında tarafların ticaret ve ekonomik iş birliğinin temel unsurlarını da ayrıntılı bir şekilde ele aldıklarını belirtti.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin geçtiğimiz yıl yüzde 40 oranında arttığını açıklayan Lavrov, "Bu ivmeyi korumak için mümkün olan her şeyi yapma konusunda ortak bir faydamız var. Bu çerçevede Rusya-Suudi Arabistan Ticaret, Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İşbirliği Hükümetlerarası Ortak Komisyonu’na özellikle önemli bir rol veriyoruz" diye konuştu.

"ÖNCELİKLE MÜZAKERELERİN YÜRÜTÜLMESİ GEREKİYOR"

Suudi Arabistan’ın Ukrayna krizinin güvenilir ve uzun vadeli bir çözüme kavuşturulmasına katkıda bulunma çabasına değer verdiklerini vurgulayan Lavrov, "En önemli noktayı ele alırsak, öncelikle müzakerelerin yürütülmesi gerekiyor ve biz bunlara her zaman hazırız. Bunun, çatışmanın temel nedenlerinin anlaşılması ve Batı’nın, özellikle de eski ABD yönetiminin, Avrupa Birliği’nin (AB) ve NATO üyelerinin oluşturduğu mevcut Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik bir anlaşmaya varılması temelinde yürütülmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"TRUMP YÖNETİMİNDE ÇATIŞMANIN TEMEL NEDENLERİNİ GÖRME YÖNÜNDE İSTEK VAR"

ABD Başkanı Donald Trump yönetimini öven Sergey Lavrov, "Trump yönetiminde en başından beri çatışmanın temel nedenlerini görme yönünde hem bir istek hem de bir yetenek vardı. Tam olarak bu, ilgili temsilcilerle yapılan görüşmelerin, müzakerelerin ve temasların her iki taraf için de yararlı olduğunu ummamızı sağlıyor" şeklinde konuştu.

AB’nin Ukrayna’da barışı engellediğini öne süren Lavrov, "Avrupa Birliği ise çatışmanın temel nedenlerinin ele alınarak güvenilir ve uzun vadeli bir çözüme ulaşılmasını engellemek için elinden geleni yapmaya devam ediyor" dedi.

"İRAN İLE ABD ARASINDA UZLAŞMACI ÇÖZÜMLER BULUNMALI"

Arap devletlerinin ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmaya kendi iradeleri dışında sürüklenmiş olmalarından üzüntü duyduklarını belirten Lavrov, İran ile ABD arasındaki Mutabakat Zaptı’nın (MoU) uygulanması amacıyla uzlaşmacı çözümler bulunması çağrısında bulundu. Rus bakan, "Bu anlaşmanın uygulanmasını sağlamak amacıyla mevcut tüm anlaşmazlıkların çözülmesi için makul uzlaşmalar aranması konusunda Suudi meslektaşlarımızla birlikte hareket ediyoruz" diye konuştu.

"FİLİSTİN MESELESİNİN ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASI BÖLGEDEKİ TÜM HALKLAR İÇİN KALICI BARIŞI SAĞLAYACAK"

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarına değinen Sergey Lavrov, "Filistin meselesinin kapsamlı ve bütüncül bir şekilde çözüme kavuşturulmasının, İsrail de dahil olmak üzere bölgedeki tüm halklar için kalıcı barışı sağlayacağı görüşündeyiz. Elbette İsrail’in güvenliği de burada bulunan tüm devletlerin güvenliği gibi güvence altına alınmalı. Ancak bunun askeri güç kullanılarak değil, yalnızca varılacak anlaşmalar yoluyla gerçekleştirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Trump’ın Gazze planına ilişkin ise "Ne yazık ki burada da, ABD Başkanı Donald Trump’ın planı olarak sunulan bir anlaşmanın mevcut olmasına rağmen, hiçbir ilerleme yok" şeklinde konuştu.

"MESELELERİ ASKERİ YOLLARLA ÇÖZMEYE ÇALIŞMANIN KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Husilerin Suudi Arabistan’ın altyapısına yönelik saldırılarına ilişkin konuşan Sergey Lavrov, "Bu meseleleri askeri yollarla çözmeye çalışmanın kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz. Üstelik bu askeri yol yalnızca sivil nüfusu ve sivil tesisleri tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda Arap Yarımadası’nın ve onu çevreleyen tüm suların dünya ticaret yollarının normal işleyişi açısından taşıdığı önem göz önüne alındığında dünya ekonomisini de son derece olumsuz etkiliyor" dedi.

"KRALLIK, KENDİSİNİ SAVUNMAKTAN, ÇIKARLARINI KORUMAKTAN ÇEKİNMEYECEK"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan ise açıklamasında Yemen’deki Husileri kendi çıkarlarını ülke halkının refahının önüne koyduklarını belirtti. Suudi Dışişleri Bakanı, "Husiler, altından kalkamayacakları sonuçları kendi üzerlerine çekiyor. Hedeflerine ulaşmak ve kendi kişisel çıkarlarına hizmet etmek için umutsuz bir girişimle şiddete ve güç kullanımına başvurmayı tercih ediyorlar. Krallık her zaman barışı ve diplomatik çözümleri destekleyecektir. Ancak kendisini savunmaktan, çıkarlarını korumaktan çekinmeyecek. Ayrıca kendi çıkarlarına ve kardeş Yemen’in güvenlik ve istikrarına hizmet eden şeyleri desteklemekten de çekinmeyecektir" diye konuştu.