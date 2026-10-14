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Kaynak: DHA

Olay, saat 05.00 sıralarında Arifiye ilçesindeki fabrikada oldu. Fabrikada çalışan Erkan Kundo, mekanik bir arızaya müdahale ettiği sırada başını makineye sıkıştırdı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine fabrikaya sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kundo, olay yerinde yaşamını yitirdi.

FABRİKA ÜRETİME ARA VERDİ

Kundo’nun cansız bedeni inceleme sonrası morga kaldırıldı. Kazanın ardından fabrikada üretime ara verildi. Gece vardiyasında çalışan işçilere saat 07.00 sıralarında çıkış verilirken, 08.00-16.00 vardiyasında görev yapacak işçilere de mesaj gönderildi. İşçilere servislerin gelmeyeceği ve sabah vardiyasının yapılmayacağı bildirildi.