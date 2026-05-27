Güneydoğu Asya ülkesi Laos’ta define aramak için girdikleri mağarada mahsur kalan kişilerden sevindirici haber geldi. 20 Mayıs’tan bu yana mağarada mahsur kalan 7 kişiden 5’i sağ olarak kurtarıldı.

Laos’un Xaisomboun eyaletine bağlı Long Chaeng bölgesindeki mağarada yürütülen kurtarma operasyonuna Laoslu ve Taylandlı ekipler birlikte katıldı. Günler süren çalışmalarda mağara içerisindeki suyun tahliye edilmesi için yüksek kapasiteli pompalar kullanılırken, dar geçitlerde güvenlik halatlarıyla ilerlenildi.

Kurtarma ekiplerinin paylaştığı görüntülerde, sağ ulaşılan kişilerin mağara içinde kayalık bir alanda beklediği görüldü. Ekiplerin ilk olarak mahsur kalanlara yiyecek ve sağlık desteği sağladığı belirtildi.

KAYIP 2 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yetkililer, mağarada halen kayıp olan 2 kişiyi bulmak için çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Bölgede etkili olan sağanak yağışlar ve suyla dolan dar geçitlerin operasyonu zorlaştırdığı ifade edildi.

Olayın, altın aramak ve avlanmak amacıyla mağaraya giren 8 kişilik grubun ani sel sularına yakalanmasıyla başladığı öğrenildi. Gruptaki bir kişinin yüzerek mağaradan çıkmayı başardığı, diğer 7 kişinin ise içeride mahsur kaldığı belirtildi.

Kurtarma çalışmalarına, 2018 yılında Tham Luang Mağarası operasyonunda görev alan uzman mağara dalgıçlarının da dahil olduğu 24 kişilik Tayland ekibi destek verdi. Operasyonda jeneratörler, yaşam tespit cihazları, hava destek sistemleri ve su pompalarının kullanıldığı bildirildi.