Tunç Çağı’nda kullanılan bazı demir nesneler aslında yeryüzünde üretilmemiş olabilir. Araştırmalar, bu döneme tarihlenen birçok demir objenin demir cevherinin eritilmesiyle değil, göktaşlarından gelen metalin işlenmesiyle üretildiğini gösteriyor.

Farklı çalışmaların verileri bir araya getirildiğinde, Tunç Çağı’nda bulunan demir eserlerin önemli bir bölümünün meteoritik kökenli olabileceği anlaşılıyor.

TUNÇ ÇAĞI’NDA DEMİRİN VARLIĞI NEDEN DİKKAT ÇEKİCİ?

Demirin işlenebilmesi için çok yüksek sıcaklıklara ihtiyaç var. Bu nedenle demirin yaygın üretimi genellikle Demir Çağı ile ilişkilendiriliyor.

Ancak Tunç Çağı yerleşimlerinde ortaya çıkarılan demir nesneler, araştırmacıların uzun süre bu buluntuların tarihlendirilmesini sorgulamasına neden olmuştu.

Bazı bilim insanları, söz konusu eserlerin aslında daha geç dönemlerde üretilmiş olabileceğini düşünüyordu. Günümüzde yapılan kimyasal analizler bu tartışmaya yeni bir açıklama getiriyor. Araştırmacılara göre bazı erken dönem demir objeler, cevherin eritilmesiyle değil, doğrudan göktaşlarından elde edilen metalin dövülerek şekillendirilmesiyle üretildiği.

VİLLENA HAZİNESİ BULGULARI GÜÇLENDİRDİ

Bu konuda en dikkat çekici örneklerden biri İspanya’nın Alicante bölgesinde keşfedilen Villena Hazinesi’. 1963 yılında bulunan bu arkeolojik koleksiyon, büyük bölümü altın ve gümüşten oluşan toplam 66 parçadan meydana geliyor.

Hazinede yer alan iki demir obje uzun süre tartışma konusu oldu. Çünkü bu parçalar ilk bakışta koleksiyonun tarihlendirilmesini daha geç bir döneme çekebilecek kanıtlar gibi görünüyordu.

Daha sonra gerçekleştirilen kimyasal incelemeler, bu nesnelerin göktaşı kökenli demir içerdiğini ortaya koydu.

Bu bulgu, eserlerin Geç Tunç Çağı’na ait olabileceğini ve demirin burada erken bir eritme teknolojisinden değil, uzaydan gelen metalin işlenmesinden kaynaklandığını gösterdi.

EN ÜNLÜ ÖRNEKLERDEN BİRİ: TUTANKAMON’UN HANÇERİ

Göktaşı demirinin kullanıldığı en bilinen eserlerden biri de Mısır'ın lanetli firavunu Tutankamon’a ait hançer. Yapılan analizler, bu ünlü eserde kullanılan metalin kimyasal yapısının meteoritik demirle büyük ölçüde örtüştüğünü göstermiş.

Ayrıca araştırmacılar, Antik Mısır’da demirin gökyüzüyle ilişkilendirildiğine dair dilsel ve kültürel ipuçları bulunduğunu da vurguluyor. Bu durum, göktaşı kökenli demirin yalnızca teknolojik açıdan değil, sembolik ve kültürel açıdan da büyük bir değer taşıdığını düşündürüyor.

TUNÇ ÇAĞI DEMİRLERİNİN BÜYÜK KISMI METEORİTİK OLABİLİR

2017 yılında yayımlanan bir çalışma, Tunç Çağı’na ait çeşitli demir eserlerdeki nikel ve demir oranlarını analiz etti. Bu oranlar, metalin yeryüzündeki cevherlerden mi yoksa göktaşlarından mı geldiğini anlamada önemli bir gösterge kabul ediliyor.

Araştırma sonuçlarına göre incelenebilen Tunç Çağı demir objelerinin tamamı meteoritik özellikler gösterdi. Bu bulgu, Tunç Çağı’nda demirin sanılandan daha erken eritildiğini öne süren bazı eski yorumların yeniden değerlendirilmesi gerektiğine işaret ediyor.

YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

Bugün elde edilen veriler, Tunç Çağı’nda bulunan demir eserlerin otomatik olarak Demir Çağı teknolojisine ait sayılmaması gerektiğini ortaya koyuyor. Başka bir ifadeyle, erken dönem demir buluntuları her zaman gelişmiş demir üretim tekniklerinin kanıtı olmayabilir.

Araştırmacılara göre bu eserlerin çoğu, göktaşlarından gelen metal parçalarının dövülerek şekillendirilmesiyle üretildi.

Bu durum hem Tunç Çağı teknolojisinin sınırlarını hem de göktaşından gelen metalin o dönem insanları için ne kadar özel kabul edildiğini daha iyi anlamamızı sağlıyor.