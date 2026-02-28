168 kişinin ilk imzacısı olduğu açıklamaya yönelik tepkilerin ardından, imzacılardan bazıları Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından arandı.

BirGün'de yer alan habere göre ifade vermek üzere davet edilenler arasında 90 yaşındaki iktisatçı Prof. Dr. Korkut Boratav, şair Ahmet Telli, SOL Parti Sözcüsü İlknur Başer ve gazeteci İsmail Arı yer aldı.

BORATAV’A 'AMBULANS' YANITI

Yaşı nedeniyle evden çıkmasının zor olduğunu belirttiği ifade edilen Boratav’a, gerekirse ambulansla gelebileceğinin söylendiği öne sürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Açıklamaya iktidar kanadından sert tepki gelirken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in suç duyurusunda bulunduğu bildirilmişti. Başlatılan soruşturma çerçevesinde imzacıların bir bölümünün ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

Yayımlanan metnin tamamı şöyle:

“Laikliği Birlikte Savunuyoruz

Ülkemiz ABD ve İsrail planları doğrultusunda bölgemizdeki gelişmelerle birlikte ‘Talibanlaştırma’ baskısı altına girmiş durumda. ABD güdümlü bu gerici saldırı ülkemizin önündeki en yakıcı tehdide dönüşmüştür.

Siyasal İslamcı rejim, ABD ve Trump’ın ipine sarılarak Türkiye’yi adım adım Orta Doğu’nun gerici bataklığına sürüklemektedir.

Laik eğitimi, laik hukuk düzenini ve laik kamusal hayatı adım adım ortadan kaldırmaya yönelik hamleler ivme kazanmıştır. Bu hamleler toplumdan yükselen laiklik çağrılarına karşı gerici azınlığın provokasyon ve saldırılarını göz ardı etmeye; laik cumhuriyeti savunanların -Anayasa’yı hiçe sayarak- ‘suçlu’ gibi cezalandırılmasına kadar gelmiştir. Laikliği savunmak suç değildir. LAİKLİĞİ birlikte savunuyoruz, şeriatçı dayatmaları reddediyoruz! Karanlığa teslim olmayacağız!”