Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.
Büyük oynadı: Fenerbahçe'nin yıldızını, dev takımlar radarına aldı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Nottingham Forest’a elenmesine rağmen, rövanş maçında ortaya koyduğu performans sonrası bazı oyuncularına olan ilgi arttı. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'ya puan kaybeden Fenerbahçe, a daha fazla kayıp istemiyor. Diğer yandan da sürpriz transfer gelişmesi yaşandı.
Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu İsmail Yüksek'in performansı İngilizlerin dikkatini çekti.
İngiltere dışında Avrupa'dan başka dev takımların da İsmail Yüksek'i takip ettiği iddia edildi.
Başarılı oyuncunun performansını istikrarlı biçimde sürdürmesi halinde, yaz transfer döneminde Fenerbahçe’nin kapısı çalınabilir.
Sahadaki enerjisi ve oyun disipliniyle dikkat çeken tecrübeli orta saha, Nottingham Forest maçında gösterdiği performansla maçın öne çıkan isimlerinden oldu.
Dinamizmi ve sertliğiyle dikkatleri çeken milli yıldız, 8 ikili mücadele kazanırken, 9 kez sahipsiz top kazanmayı başardı.
İsmail, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 36 resmi maça çıktı ve takımına 2 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.
İsmail Yüksek, sergilediği performansla Fenerbahçe’nin kilit oyuncuları arasında gösteriliyor.
Fenerbahçe, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda da forma giyen İsmail için yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor. Sarı-lacivertliler, milli oyuncunun olası transferinden önemli bir gelir elde etmeyi hedefliyor.