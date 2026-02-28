Yeniçağ Gazetesi
28 Şubat 2026 Cumartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Büyük oynadı: Fenerbahçe'nin yıldızını, dev takımlar radarına aldı

Büyük oynadı: Fenerbahçe'nin yıldızını, dev takımlar radarına aldı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Nottingham Forest’a elenmesine rağmen, rövanş maçında ortaya koyduğu performans sonrası bazı oyuncularına olan ilgi arttı. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Büyük oynadı: Fenerbahçe'nin yıldızını, dev takımlar radarına aldı - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.

1 10
Büyük oynadı: Fenerbahçe'nin yıldızını, dev takımlar radarına aldı - Resim: 2

Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'ya puan kaybeden Fenerbahçe, a daha fazla kayıp istemiyor. Diğer yandan da sürpriz transfer gelişmesi yaşandı.

2 10
Büyük oynadı: Fenerbahçe'nin yıldızını, dev takımlar radarına aldı - Resim: 3

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu İsmail Yüksek'in performansı İngilizlerin dikkatini çekti.

3 10
Büyük oynadı: Fenerbahçe'nin yıldızını, dev takımlar radarına aldı - Resim: 4

İngiltere dışında Avrupa'dan başka dev takımların da İsmail Yüksek'i takip ettiği iddia edildi.

4 10
Büyük oynadı: Fenerbahçe'nin yıldızını, dev takımlar radarına aldı - Resim: 5

Başarılı oyuncunun performansını istikrarlı biçimde sürdürmesi halinde, yaz transfer döneminde Fenerbahçe’nin kapısı çalınabilir.

5 10
Büyük oynadı: Fenerbahçe'nin yıldızını, dev takımlar radarına aldı - Resim: 6

Sahadaki enerjisi ve oyun disipliniyle dikkat çeken tecrübeli orta saha, Nottingham Forest maçında gösterdiği performansla maçın öne çıkan isimlerinden oldu.

6 10
Büyük oynadı: Fenerbahçe'nin yıldızını, dev takımlar radarına aldı - Resim: 7

Dinamizmi ve sertliğiyle dikkatleri çeken milli yıldız, 8 ikili mücadele kazanırken, 9 kez sahipsiz top kazanmayı başardı.

7 10
Büyük oynadı: Fenerbahçe'nin yıldızını, dev takımlar radarına aldı - Resim: 8

İsmail, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 36 resmi maça çıktı ve takımına 2 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

8 10
Büyük oynadı: Fenerbahçe'nin yıldızını, dev takımlar radarına aldı - Resim: 9

İsmail Yüksek, sergilediği performansla Fenerbahçe’nin kilit oyuncuları arasında gösteriliyor.

9 10
Büyük oynadı: Fenerbahçe'nin yıldızını, dev takımlar radarına aldı - Resim: 10

Fenerbahçe, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda da forma giyen İsmail için yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor. Sarı-lacivertliler, milli oyuncunun olası transferinden önemli bir gelir elde etmeyi hedefliyor.

10 10
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro