Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), QR kodların kötü amaçlı kullanımına karşı uyardı. KVKK tarafından yayımlanan raporda QR kodların kötü niyetli kişiler tarafından oltalama saldırıları için kullanılabildiğine dikkat çekildi. Raporda, QR kodla gerçekleştirilen "quishing" saldırılarına karşı vatandaşlara "kaynağını doğrulayın" uyarısında bulunuldu.

KVKK raporda, restoran menülerinden ödeme sistemlerine kadar günlük hayatta yaygınlaşan QR kod teknolojisinin, yönlendirdiği içerikler nedeniyle kişisel verilerin güvenliği ve gizliliği bakımından riskler doğurabildiğinin altını çizdi. Raporda, QR kodların mobil cihazlar üzerinden kullanımının artmasıyla birlikte oltalama saldırılarının da hedefi olabildiği ifade edildi.

'KAYNAĞI DOĞRULAYIN'

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, KVKK raporunda, QR kod taraması sonrası kullanıcıların oltalama saldırılarının hedefi hâline gelebileceği ve bu yöntemin özel bir türü olarak "quishing" saldırılarının QR kod teknolojisiyle öne çıktığı kaydedildi.

KVKK’nın önerileri: