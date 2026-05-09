Türkiye’nin tamamlayıcı mesleki emeklilik devi OYAK ile Umman Yatırım Otoritesi’nin (OIA) stratejik ortaklığı, meyvelerini vermeye başladı. SAHA Expo 2026 Fuarı’nda düzenlenen görkemli bir törenle, OYAK Turkoman Yatırım A.Ş. (TOI) iki kritik sektöre can suyu verecek imzaları attı. Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de hazır bulunduğu törende, Türkiye’ye toplamda 45 milyon dolarlık taze sermaye girişi sağlandı.

STRATEJİK MADENDE "UMMAN" DESTEĞİ

Anlaşmanın ilk ayağı, OYAK iştiraki olan sodyum bentonit rezervleri işleticisi Samaş oldu. Tokat Reşadiye’de 50 yıldır faaliyet gösteren bu stratejik hammaddeyi işleyen Samaş, Ummanlı ortak sayesinde 30 milyon dolarlık yabancı sermaye kazandı. OYAK’ın çoğunluk hissesini koruduğu bu iş birliği ile Türk bentoniti, yurt dışı pazarlarda çok daha agresif bir satış ağına kavuşacak.

İNSANSIZ KARA ARAÇLARINA 15 MİLYON EUROLUK YAKIT

Günün ikinci büyük hamlesi ise savunma sanayinden geldi. İnsansız kara araçları (İKA) alanında Türkiye’nin yükselen yıldızı Tekatron, TOI ile el sıkıştı. Yapılan bağlayıcı olmayan mutabakat zaptı ile Tekatron’a Ar-Ge ve kapasite artışı için 15 milyon euroluk kaynak aktarımı planlanıyor.

"TÜRKİYE'YE GÜVENİN NİŞANESİ"

İmza töreninde vurgulanan en önemli nokta, OYAK’ın kurumsal itibarı ve Türkiye ekonomisine duyulan küresel güven oldu. OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş ve TOI yöneticilerinin attığı imzalar, sadece mevcut üretim tesislerini modernize etmekle kalmayacak; aynı zamanda Tekatron gibi yüksek teknoloji şirketlerinin yurt dışındaki üretim tesisi yatırımlarının da önünü açacak.

DÜNYANIN REZERV ZENGİNİ TÜRKİYE

Sodyum bentonit dünyada sadece ABD ve Türkiye’de (özellikle Samaş sahasında) yoğunlaşmış durumda. Petrol sondajından kozmetiğe kadar pek çok stratejik sektörün ham maddesi olan bu maden, yeni sermaye yapısıyla birlikte bölgesel kalkınmanın da lokomotifi olacak. Savunma tarafında ise Tekatron ile Mayıs ayı içinde nihai sözleşmelerin imzalanması bekleniyor.