Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Malatya’da yeniden inşa edilen Yeni Çarşı’da bulunan bir kuyumcu, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin hedefi oldu.

İddiaya göre şüpheliler, kuyumcunun bitişiğinde bulunan boş dükkâna girerek iki iş yeri arasındaki duvarı kırdı. Açtıkları bölümden kuyumcuya geçen şüpheliler, altınların bulunduğu çelik kasayı açmaya çalıştı.

ÇELİK KASAYI AÇAMADILAR

Şüpheliler tüm uğraşlarına rağmen çelik kasaya ulaşmayı başaramadı. Bunun üzerine iş yerinde bulunan bir miktar parayı alan zanlılar olay yerinden uzaklaştı.

Olayın fark edilmesinin ardından polis ekiplerine haber verildi. İş yerinde ve çevresinde inceleme yapan ekipler, güvenlik kamerasındaki kesintiyi de mercek altına aldı.

Polis, kimlikleri henüz belirlenemeyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.