Kuymak, Karadeniz Bölgesi’nin özellikle Trabzon ve Rize yörelerinde çok sevilen geleneksel bir kahvaltılık yemektir. Mısır unu, tereyağı ve özel bir peynirin bir araya gelmesiyle hazırlanan kuymak, sıcak servis edildiğinde kaşıkla uzayan kıvamıyla meşhurdur. Bazı bölgelerde mıhlama adıyla da bilinen bu lezzet, yayla kahvaltılarında, hafta sonu sofralarında ve misafir ağırlamalarda sıkça tercih edilir. Hem doyurucu hem de oldukça pratik olan kuymak, Karadeniz’in doğal ürünlerini en iyi şekilde yansıtan tariflerden biridir.



KUYMAK HANGİ PEYNİRDEN YAPILIYOR?

Kuymağın en önemli malzemesi peynirdir. Geleneksel tariflerde en çok tercih edilen peynir kolot peyniridir. Kolot peyniri, yarı sert yapısı ve yüksek erime özelliği sayesinde kuymağa o meşhur tel tel uzayan dokuyu kazandırır. Alternatif olarak çeçil peyniri, tel peyniri, taze kaşar peyniri veya Trabzon yöresine özgü minzi ve imansız peynir gibi çeşitler de kullanılabilir. Peynirin kaliteli, tam yağlı ve katkısız olması kuymağın lezzetini doğrudan etkiler. Piyasada hazır satılan kaşar peynirleriyle de kuymak yapılabilir ancak orijinal tada en yakın sonuç kolot peyniriyle alınır.

PEYNİR NASIL HAZIRLANMALI?

Kuymak peyniri, taze veya hafif olgunlaştırılmış halde kullanılır. Peynir küp küp doğranarak veya rendelenerek tarife eklenir. Bazı ustalar peyniri tel tel ayırarak eklemeyi tercih eder. Bu sayede erime sırasında daha güzel lifler oluşur. Peynirin tuz oranı önemlidir; fazla tuzlu peynir kullanılırsa yemeğe ekstra tuz eklenmez. Peyniri ocakta ekledikten sonra kısık ateşte yavaş yavaş eritmek ve sürekli karıştırmak kıvamın tutması için şarttır.



KUYMAK PEYNİRİN SÜTÜ İNEK Mİ YOKSA KOYUN MU OLMALI?

Kuymak peynirinde genellikle inek sütü tercih edilir. İnek sütü, peynire daha yumuşak bir doku ve dengeli bir tat verir. Ancak daha yoğun aroma ve kremamsı bir lezzet arayanlar koyun sütü veya keçi sütü karışımı kullanabilir. Koyun sütüyle yapılan peynirler daha yağlı ve aromatik olur, bu da kuymağa farklı bir zenginlik katar. Karadeniz’de otla beslenen hayvanların sütüyle üretilen peynirler en kaliteli sonuçları verir. Sütün kalitesi kuymağın hem tadını hem de kıvamını belirleyen en kritik faktördür.



PEYNİR HALİNE GETİRMEK İÇİN NE KADAR BEKLETİLMELİ?

Taze kolot peyniri kuymakta direkt kullanılabilir ancak karakteristik tadı ve erime özelliği için belirli bir olgunlaştırma süreci önerilir. Mayalama sonrası peynir genellikle birkaç hafta serin ve nemli ortamlarda bekletilir. Bu süre peynirin yapısına göre 2 ila 6 hafta arasında değişebilir. Kısa süreli olgunlaştırma hafif tat verirken, daha uzun süre bekletilen peynirler daha aromatik ve uzayan bir doku kazanır. Evde hazırlanan peynirlerde bu süre dikkatle takip edilmeli, aşırı bekletme peynirin sertleşmesine yol açabilir.

KUYMAK TARİFİNİN PÜF NOKTALARI VE YAPILIŞI

Kuymak yapmak için kaliteli tereyağı, ince çekilmiş mısır unu ve uygun peynir şarttır. Tereyağını bakır veya kalın tabanlı tavada eritin, mısır ununu ekleyip güzelce kavurun. Üzerine yavaş yavaş su veya süt ekleyerek topaklanmayı önleyin. Un iyice pişip kıvam aldıktan sonra peyniri ilave edin. Peynir eriyip kuymak tel tel uzamaya başlayınca ocaktan alın. Son dokunuş olarak üzerine biraz daha tereyağı gezdirilebilir. Kuymak sıcakken servis edilmeli, yanında mısır ekmeği, bal, çay ve doğal ürünler mükemmel bir uyum sağlar.

KUYMAK VE MIHLAMA ARASINDAKİ FARK

Trabzon’da kuymak olarak bilinen tarifte mısır unu oranı biraz daha fazladır ve kıvam daha yoğundur. Rize ve çevresinde mıhlama olarak yapılan versiyonda ise peynir miktarı artırılır, daha akışkan bir doku elde edilir. Her iki tarif de Karadeniz mutfağının zenginliğini yansıtır ve damak tadına göre tercih edilebilir.