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Kuveyt resmi ajansı KUNA’da yer alan habere göre, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanmasının ve güvenlik durumunun istikrara kavuştuğunun teyit edilmesinin ardından hava trafiğinin yeniden başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, İran saldırılarının oluşturabileceği risklere karşı tedbir amacıyla ülke hava sahasının geçici olarak kapatıldığı belirtildi. Bu süreçte Kuveyt Hava Yolları ile Jazeera Airways’e ait toplam 11 uçuşun çevre ülkelerdeki havalimanlarına yönlendirildiği kaydedildi.

Yetkililer, mevcut durumda hava sahasının güvenli şekilde yeniden kullanıma açıldığını ve uçuşların kademeli olarak normale döndüğünü bildirdi.

Öte yandan Kuveyt ordusu, sabah saatlerinde hava savunma sistemlerinin ülkeye yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle devreye alındığını açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD ordusunun Sirik ve Keşm Adası’na yönelik saldırılarına karşılık olarak bölgedeki ABD üslerinin füzelerle hedef alındığını duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı ve Körfez ülkelerine yönelik saldırıların ardından İran’ın Sirik bölgesi ile Keşm Adası’ndaki kıyı gözetleme radar noktalarının vurulduğunu bildirmişti.

Bölgede yaşanan gelişmeler, Orta Doğu’da hava trafiği ve güvenlik risklerine ilişkin endişeleri artırmaya devam ediyor.