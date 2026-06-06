'Emekli ve memura dev müjde': Selçuk Geçer tarih verdi

"Emekliye Yüzde 16 Zam, Kiraya Yüzde32 Zam Yapılacak!"

Açıklanan bu sahte rakamların faturasının emekli, memur ve asgari ücretliye kesileceğini belirten Geçer, önümüzdeki dönemin vahametini şu sözlerle anlattı:

"İlk 5 aylık verilere göre SGK ve Bağ-Kur emeklisine yapılacak zam oranı %16,61 olarak görünüyor. Haziran enflasyonu da eklense maksimum %18 civarı bir fark ödenecek. Hatta haziranda sıfır enflasyon çıkarırlarsa %16'ya razı olacaksınız. Karşı tarafta ise mayıs ayı enflasyonuyla birlikte önümüzdeki ay kiralara yapılacak resmi artış oranı %32,24 oldu. Yani sizin maaşınıza %16 zam gelirken, kiranız bunun tam iki katı, %32 oranında artacak. En düşük emekli maaşı zaten açlık sınırının 15 bin TL, asgari ücret ise 8 bin TL altında kalmış durumda."