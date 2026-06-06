Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi 'Emekli ve memura dev müjde': Selçuk Geçer tarih verdi

'Emekli ve memura dev müjde': Selçuk Geçer tarih verdi

YENİÇAĞ yazarı Selçuk Geçer, mayıs ayı enflasyon verilerinin ardından Türkiye ekonomisinin acı tablosunu deşifre etti. TÜİK’in açıkladığı mayıs ayı rakamlarının gerçeği yansıtmadığını belirten Geçer, "Vatandaşın gerçek enflasyonunu bulmak için TÜİK rakamlarını 3 ile çarpmanız gerekiyor" dedi.

Hava Demir Hava Demir
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'Emekli ve memura dev müjde': Selçuk Geçer tarih verdi - Resim: 1

Youtube üzerinde yayınladığı 'Emekliyeve memura devv müjde' başlıklı videosunda TÜİK verilerini ve mevcut ekonomik durumu analiz eden ekonomist ve YENİÇAĞ yazarı Selçuk Geçer emekli maaş zammı ve kira artış oranlarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte detaylar...

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'Emekli ve memura dev müjde': Selçuk Geçer tarih verdi - Resim: 2

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bayram tatili nedeniyle gecikmeli olarak açıkladığı mayıs ayı enflasyon verileri piyasalarda tartışılmaya devam ediyor. Ekonomi yorumcusu Selçuk Geçer, son yayınladığı analiz videosunda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklamalarını ve Türkiye’nin gizlenen ekonomik risklerini tek tek masaya yatırdı.

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'Emekli ve memura dev müjde': Selçuk Geçer tarih verdi - Resim: 3

"TÜİK’e Göre Gıda Fiyatları Düşmüş"

TÜİK’in mayıs ayı enflasyonunu aylık %1,71, yıllık ise %32,61 olarak açıkladığına değinen Selçuk Geçer, bu rakamların sahadaki gerçeklikle hiçbir bağının olmadığını söyledi:

Çarpı 3 Formülü: "Vatandaşın enflasyonunun TÜİK ile alakası yok. TÜİK enflasyonunu çarpı 3 yaparsanız ancak vatandaşın hissettiği enflasyona ulaşırsınız. ENAG’ın rakamları yine TÜİK'in iki katı geldi."

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'Emekli ve memura dev müjde': Selçuk Geçer tarih verdi - Resim: 4

Gıda Komedisi: "TÜİK’e göre gıda fiyatları aylık bazda %0,5 düşmüş. Yersen! Pazara, şarküteriye giden hangi vatandaş fiyatların düştüğünü gördü? Mehmet Şimşek de 'Hava koşulları nedeniyle gıda düştü' diyor. Biz o olumlu hava etkisini hiç görmedik. Ama hakkını yemeyelim, giyim ve ayakkabı aylık %11,29 artmış!"

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'Emekli ve memura dev müjde': Selçuk Geçer tarih verdi - Resim: 5

"Emekliye Yüzde 16 Zam, Kiraya Yüzde32 Zam Yapılacak!"

Açıklanan bu sahte rakamların faturasının emekli, memur ve asgari ücretliye kesileceğini belirten Geçer, önümüzdeki dönemin vahametini şu sözlerle anlattı:

"İlk 5 aylık verilere göre SGK ve Bağ-Kur emeklisine yapılacak zam oranı %16,61 olarak görünüyor. Haziran enflasyonu da eklense maksimum %18 civarı bir fark ödenecek. Hatta haziranda sıfır enflasyon çıkarırlarsa %16'ya razı olacaksınız. Karşı tarafta ise mayıs ayı enflasyonuyla birlikte önümüzdeki ay kiralara yapılacak resmi artış oranı %32,24 oldu. Yani sizin maaşınıza %16 zam gelirken, kiranız bunun tam iki katı, %32 oranında artacak. En düşük emekli maaşı zaten açlık sınırının 15 bin TL, asgari ücret ise 8 bin TL altında kalmış durumda."

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'Emekli ve memura dev müjde': Selçuk Geçer tarih verdi - Resim: 6

"JP Morgan Kaçıyor, Rezervler Erimeye Devam Ediyor"

Ekonomi yönetiminin "Her şey harika gidiyor" masallarına uluslararası piyasaların inanmadığını vurgulayan ünlü ekonomist, büyük bir sermaye kaçışının başladığını iddia etti:

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'Emekli ve memura dev müjde': Selçuk Geçer tarih verdi - Resim: 7

"Mehmet Şimşek 'Belirli bir kur hedefimiz yok, TL serbest piyasada fiyatlanıyor' diyor. Poker face suratıyla bunu anlatıyor ama JP Morgan Türkiye özel sektör tahvil tavsiyesini düşürdü, pozisyonlarını azalttı ve carry trade'den çıkıp parasını Türkiye'den kaçırıyor.

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'Emekli ve memura dev müjde': Selçuk Geçer tarih verdi - Resim: 8

Neden? Çünkü sürdürülebilir bir ekonomi yok. Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 160 milyar doların altına indi. Swap hariç net rezerv sadece 26,6 milyar dolar."

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'Emekli ve memura dev müjde': Selçuk Geçer tarih verdi - Resim: 9

"Dış ticaret açığı mayısta 5,6 milyar dolar geldi. İlk 5 ayda 42 milyar dolara ulaştık. Yıl sonunda 100-110 milyar dolar dış ticaret açığı, 70-80 milyar dolar cari açık kapıda. Bir yıl içinde ödenmesi gereken borç 200 milyar dolar, reel sektörün döviz açığı 200 milyar dolar.

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'Emekli ve memura dev müjde': Selçuk Geçer tarih verdi - Resim: 10

Elindeki para ise sadece 26,6 milyar dolar. Siz bu ihtiyacı onda biriyle mi kapatacaksınız? Yabancıyı burada tutamazsınız, gün geldiğinde dövizin bir anda ikiye katlandığını göreverirsiniz."

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