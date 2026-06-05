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Yurt içi uçuşları, yüzde 14,88'lik artışla erkek ve erkek çocuk giyim ürünleri izlerken, yurt dışı hava yolu taşımacılığındaki fiyat artışı da yüzde 14,29 olarak kaydedildi.

Mayıs ayında fiyatı en fazla yükselen diğer ürün grupları arasında yüzde 13,97 ile taze ve soğutulmuş diğer sebzeler (soğan, sarımsak, havuç, mantar ve zeytin gibi), yüzde 13,05 ile kadın ve kız çocuk giyim ürünleri yer aldı. Ayrıca yağ fiyatları yüzde 9,53, tuz, çeşni ve sos grubu ise yüzde 8,66 oranında zamlandı.

Öte yandan geçen ayın en dikkat çekici fiyat düşüşü sebze grubunda görüldü. Domates, biber, salatalık ve kabak gibi ürünlerin yer aldığı meyvesi yenen sebzeler kategorisinde fiyatlar yüzde 22,21 geriledi.

Bu kategoriyi yüzde 19,97 ile taze yeşil baklagiller, yüzde 15,54 ile yeşil yapraklı ve saplı sebzeler takip etti. Motorin fiyatlarında yüzde 7,7, küçük ev aletlerinde yüzde 3,78, çikolata ve kakao bazlı ürünlerde yüzde 3,14, kahvaltılık tahıl ürünlerinde ise yüzde 2,96 oranında düşüş yaşandı.

TÜİK'in tüketici fiyat endeksi verileri, mayıs ayında özellikle ulaşım ve giyim kalemlerinde belirgin fiyat artışları yaşanırken, sebze grubunda önemli indirimlerin öne çıktığını ortaya koydu.

Mayısta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle: