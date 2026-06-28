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Kaynak: AA / İHA

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kurmay Albay Suud Abdulaziz el-Atvan, yaptığı açıklamada sabaha karşı hava sahasında iki “düşman balistik füzesinin” tespit edildiğini bildirdi.

El-Atvan, söz konusu füzelerin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini ve gerekli müdahalenin başarıyla gerçekleştirildiğini ifade etti. Olayda herhangi bir can kaybı veya maddi hasar meydana gelmediği belirtildi.

Kuveyt Silahlı Kuvvetlerinin yüksek hazırlık seviyesiyle görevini sürdürdüğünü vurgulayan El-Atvan, ülke güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların korunması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Öte yandan Kuveyt ordusu, sabah saatlerinde hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı tehditlerine karşı devreye alındığını açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun ise ABD’nin İran’a yönelik saldırılarına karşılık olarak Kuveyt ve Bahreyn’deki ABD üslerini hedef alan füze ve İHA saldırıları düzenlediğini duyurduğu bildirildi.