Kütahya’da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Mehmet Umut S. hayatını kaybetti.
Kaza, Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Mehmet Umut S.’nin kullandığı motosiklet, karşı yönden seyreden H.K. idaresindeki yolcu minibüsüyle çarpıştı.
Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Mehmet Umut S.’nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, ekiplerin olay yerindeki işlemlerinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.