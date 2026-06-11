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Kaynak: AA

Kütahya'nın Akkent Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda düzenlenen lise mezuniyet balosu, gençler arasında çıkan kanlı bir kavgaya sahne oldu.

Mezuniyet kutlaması sırasında gençler arasında "yan bakma" meselesi yüzünden sözlü tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle çıkan kavgada, kesici aletler devreye girdi. Yaşanan arbede esnasında 2 genç, aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine, salona çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralı gençler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan iki kişinin de genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kavgaya karışan şüpheliler ise gözaltına alındı.