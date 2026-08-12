Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Kaza, Tavşanlı ilçesi Aliköy köyünde meydana geldi. Ali Hikmet Altan'ın tarlada geri manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybettiği 43 UC 397 plakalı traktör, devrildi. Traktörün altında kalan Kıbrıs gazisi Altan, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Altan, ambulansla Tavşanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Altan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Altan'ın ölümü, ailesini ve yakınlarını üzdü.

TÖREN YAPILDI

Gazi Altan için Aliköy Camisi’nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazını Kütahya Müftüsü İrfan Açık kıldırdı. Cenazeye Tavşanlı Kaymakam Vekili ve Domaniç Kaymakamı Okan Yenidünya, Kütahya Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsmail Bayar, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Baki Dinçer, Başkomiser Selçuk Araç, Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı personeli, gaziler ve çok sayıda kişi katıldı.

Helallik alınması ve duaların okunmasının ardından gazinin Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangasının omuzlarında köy mezarlığına taşınıp gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Cenazede Ali Hikmet Altan'ın eşi Fatma Altan'ı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Tavşanlı Sosyal Hizmet Merkezi personeli teselli etti.