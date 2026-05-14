Kaza, saat 15.00 sıralarında Kütahya-Tavşanlı karayolu 13’üncü kilometrede meydana geldi. Hasan Çakır idaresindeki 43 ADA 464 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde giden Süleyman Aydın yönetimindeki 16 P 2794 plakalı cipe arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle cip önünde seyreden Veysel Çiçek’in kullandığı 43 RD 137 plakalı otomobile çarptı. Zincirleme kazada Emine Aydın ile Seher Çiçek yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.