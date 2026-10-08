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Kaynak: İHA

Kuşadası Belediyesi ekipleri, kent genelindeki yeşil alanların bakımını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında park, bahçe, cadde ve sokaklardaki yeşil alanlarda çeşitli düzenlemeler yapılıyor.

Çalışmalarla bitki ve yeşil dokunun bakımının yanı sıra alanların daha düzenli ve kullanışlı hale getirilmesi amaçlanıyor. Ekipler, kent merkezinin yanı sıra farklı mahallelerdeki yeşil alanlarda da çalışma gerçekleştiriyor.

Parklardaki bakım uygulamalarının yanı sıra kullanım sırasında zarar gören bank, oturma grupları ve diğer kent mobilyaları da onarılıyor. Çocuk oyun alanlarında ihtiyaç duyulan bakım ve tamirat işlemleri de ekipler tarafından yapılıyor.

Kuşadası Belediyesi, yürütülen çalışmalarla vatandaşların dinlenme ve sosyalleşme amacıyla kullandığı alanların niteliğini artırmayı hedefliyor. Çalışmalar, Başkan Ömer Günel'in "daha yeşil, daha estetik ve daha yaşanabilir Kuşadası" hedefi doğrultusunda, Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş'ın koordinasyonunda sürdürülüyor.