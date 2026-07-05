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Kaynak: AA / İHA

Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda gezi teknesinin karaya oturması kısa süreli paniğe neden oldu. Yardım çağrısı üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, teknede bulunan 9 kişiyi güvenli şekilde tahliye etti.

YARDIM ÇAĞRISI ÜZERİNE EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Olay, 4 Temmuz 2026 saat 18.10 sıralarında Kuşadası açıklarında meydana geldi. İçerisinde 9 kişinin bulunduğu gezi teknesinin karaya oturduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu KB-87 sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, kurtarma çalışmalarını başlattı.

TEKNE KURTARILDI, 9 KİŞİ MARİNAYA GETİRİLDİ

Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışması sonucu karaya oturan gezi teknesi bulunduğu bölgeden güvenli şekilde kurtarıldı.

Teknede bulunan 9 kişi, tekneyle birlikte Kuşadası Marina'ya ulaştırıldı.

Yetkililer, kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığını bildirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, gezi teknesinin neden karaya oturduğunun yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.