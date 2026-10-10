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Kaynak: DHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, otomobil galerisinin önünde park halinde bulunan 2 araç kundaklandığı iddiasıyla alevlere teslim oldu.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Bayraklıdede Mahallesi Kuştur mevkisinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerin, 2 otomobilin üzerine benzin dökerek ateşe verdiği öne sürüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, her iki otomobil de kullanılamaz hale geldi. Söndürme çalışmaları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Polis, şüphelilerin belirlenmesi için soruşturma başlattı.