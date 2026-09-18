Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kuşadası Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında yurt dışına çıktıkları ve haklarındaki gözaltı kararlarına rağmen Türkiye’ye dönmedikleri öne sürülen isimlere ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, YENİ Parti Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın kızı Ezgi Yaşar, damadı Umut Yaşar ve eski Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan’ın tüm mal varlıklarına mahkeme kararıyla el konulduğunu duyurdu. Fatih Atik'in konuyla ilgili paylaşımı şöyle;

"YENİ Partili Bülent Tezcan’ın kızı ve damadının mal varlığına el koyma kararı.. Kuşadası Belediyesi’ndeki yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda haklarında gözaltı kararı verilen Bülent Tezcan’ın kızı ve damadı Ezgi Tezcan Yaşar ve Umut Yaşar’ın mal varlıklarına el koyma kararı verildiği öğrenildi. Kuşadası eski Belediye Başkan yardımcısı Oğuzhan Turan’ın da mal varlığına el konduğu belirtildi.

İkili gözaltı kararı sonrası İngiltere’ye kaçmıştı yaklaşık 45 gündür geri dönmediler. Bülent Tezcan çocuklarının tatil için gittiklerini en kısa zamanda döneceklerini açıklamıştı."

İNGİLTERE VE İRLANDA İDDİASI

Türkiye’ye dönmeyen şüphelilerin bulundukları ülkeler hakkında da çarpıcı iddialar gündeme geldi. Firari Ezgi-Umut Yaşar çiftinin İngiltere’de, eski Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan’ın ise İrlanda’da saklandığı ileri sürülüyor.