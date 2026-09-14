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Kaynak: İHA

Dünyanın sayılı doğal oluşumları arasında gösterilen Meke Gölü, yıllar önce tamamen kurumasına karşın ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. İlginç jeolojik oluşumu, sessiz atmosferi ve gün doğumu ile gün batımında sunduğu manzaralar, gölü ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor.

Gölün merkezinde yükselen ana koni ile çevresindeki küçük adacıklar, bölgeyi ziyaret edenlerin dikkatini çeken başlıca unsurlar arasında bulunuyor. Özellikle karavanlarıyla Türkiye’yi gezen turistler, Meke Gölü’nde gün doğumu ve gün batımını izleyerek vakit geçiriyor.

Almanya vatandaşı Bernd Neuber de Türkiye turu kapsamında Meke Gölü’nü ziyaret eden yabancı turistler arasında yer aldı. Meke Gölü’nü daha önce sosyal medya ve internet üzerinden gördüğünü belirten Neuber, bölgeden oldukça etkilendiğini ifade etti.